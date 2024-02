Ataque de Israel no Líbano mata mãe e seus dois filhos (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma mulher e os seus dois filhos foram mortos num ataque israelita no sul do Líbano, informou a PressTV nesta quarta-feira (14).

A defesa civil do Líbano disse que pelo menos quatro pessoas foram mortas e 11 ficaram feridas em dois ataques aéreos israelenses nas cidades de Souaneh e Adshit, no sul do Líbano.

O Hezbollah disse em comunicado que um homem morto no ataque aéreo israelense era membro do grupo de resistência. O combatente foi identificado como Hassan Ali Najm, de 26 anos.

Um correspondente da Press TV no Líbano informou na quarta-feira que foi um dia bastante movimentado para o Hezbollah, que realizou várias operações contra Israel visando soldados e bases militares. O movimento libanês também teve como alvo uma base militar israelita em Shebaa, utilizando um novo tipo de míssil.

O Hezbollah avisou que expandiria a frente anti-Israel no sul se o regime sionista intensificasse os seus atos de agressão contra o território libanês e os palestinos na Faixa de Gaza sitiada.

