Ataque de mísseis à base dos EUA no Iraque deixa soldados com possíveis lesões cerebrais

247 - Vários soldados estadunidenses são examinados por lesões cerebrais após "militantes apoiados pelo Irã" realizarem um ataque de mísseis na base aérea de Ain Al-Assad, no oeste do Iraque, na província de Al-Anbar, disse o Comando Central dos EUA (CENTCOM, na sigla em inglês) neste domingo (21), acrescentando que os EUA também estão avaliando os danos causados à base.

"Aproximadamente às 18h30 (horário de Bagdá) em 20 de janeiro, múltiplos mísseis balísticos e foguetes foram lançados por militantes apoiados pelo Irã no Iraque Ocidental, visando a base aérea de Al-Assad. A maioria dos mísseis foi interceptada pelos sistemas de defesa aérea da base, enquanto outros impactaram na base. Avaliações de danos estão em andamento. Vários militares dos EUA estão passando por avaliação para lesões cerebrais traumáticas. Pelo menos um membro do serviço iraquiano ficou ferido", disse o CENTCOM na plataforma social X (antigo Twitter).

No sábado (20), a base aérea dos EUA Ain al-Asad foi alvo de um ataque com mísseis, com cinco foguetes caindo perto da base, informou a agência de notícias iraquiana Shafaq, citando uma fonte de segurança.

Desde o início da escalada do conflito palestino-israelense, as bases da coalizão internacional liderada pelos EUA no Iraque, bem como as tropas dos EUA na Síria, têm sofrido ataques regulares, com grupos xiitas armados operando no Iraque reivindicando responsabilidade. (Com informações da Sputnik).

