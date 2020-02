Ataque deixa 2 soldados americanos mortos e 6 feridos no Afeganistão

Um cidadão local vestido com uniforme do Exército Nacional do Afeganistão abriu fogo, com uma metralhadora, contra soldados dos EUA e das forças afegãs durante uma operação conjunta no distrito de Sherzad edit

Sputnik Brasil - Dois militares norte-americanos foram mortos e outros seis ficaram feridos em um ataque realizado na província de Nangarhar, no Afeganistão, na noite do último sábado.

Segundo fontes americanas e afegãs citadas pela Associated Press, um cidadão local vestido com uniforme do Exército Nacional do Afeganistão abriu fogo, com uma metralhadora, contra soldados dos Estados Unidos e das forças afegãs durante uma operação conjunta no distrito de Sherzad. Um soldado afegão também morreu e outros três colegas ficaram feridos.

Um funcionário da administração provincial disse à AP que o atirador teria sido morto após o incidente, mas a informação não foi confirmada oficialmente. Já um membro anônimo da Defesa afegã disse que o suspeito seria um militar afegão que teria se envolvido em uma espécie de briga com os americanos pouco antes do tiroteio. Ele não teria ligações com grupos extremistas.

Seis soldados norte-americanos foram mortos no Afeganistão desde o início deste ano, incluindo as baixas deste final de semana. Em 2019, foram 22 os mortos em combate entre os militeres dos EUA no país.