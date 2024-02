Ataque dos EUA mata comandante do Hezbollah iraquiano, diz CENTCOM

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O exército dos Estados Unidos realizou um ataque unilateral em Bagdá que matou o comandante do Kataib Hezbollah acusado de estar por trás dos ataques militantes contra as forças dos EUA em todo o Oriente Médio, disse o Comando Central dos EUA (CENTCOM, na sigla em inglês) em um comunicado à imprensa.

"Às 21:30 de 7 de fevereiro, as forças do Comando Central dos EUA (CENTCOM) conduziram um ataque unilateral no Iraque em resposta aos ataques contra membros do serviço dos EUA, matando um comandante do Kata’ib Hezbollah responsável por planejar e participar diretamente de ataques contra as forças dos EUA na região", disse o comunicado divulgado nesta quarta-feira (7), conforme citado pela agência Sputnik.

continua após o anúncio

O CENTCOM acrescentou que não há indicações de danos colaterais ou vítimas civis até o momento.

Mais cedo no dia, o Kataib Hezbollah disse que uma explosão de carro em Bagdá matou um de seus líderes na quarta-feira.

continua após o anúncio

Mais cedo no mesmo dia, uma fonte de segurança informou à Sputnik que um carro foi destruído por um drone, segundo dados preliminares, e o ataque matou três pessoas.

"Anunciamos que um dos líderes do Kataib Hezbollah, Abu Baqir al-Saadi, também conhecido como Abu Baqir Diyala, foi martirizado como resultado de um ataque de carro no leste de Bagdá", escreveu o grupo em seu canal do Telegram.

continua após o anúncio

Tanto o Iraque quanto a Síria condenaram os ataques dos EUA no seu território, e o Comitê de Segurança e Defesa do parlamento iraquiano apelou à rápida assinatura de um acordo sobre a retirada das tropas da coligação internacional do país.

Em janeiro, três soldados norte-americanos foram mortos num ataque a uma base dos EUA na Jordânia. Washington então lançou ataques aéreos contra cerca de 85 alvos que afirmaram pertencer à Guarda Revolucionária do Irã e a milícias afiliadas no Iraque e na Síria.

continua após o anúncio

O Irã negou ter desempenhado qualquer papel no ataque na Jordânia e insiste que os grupos de resistência no Médio Oriente não recebem quaisquer instruções de Teerã. (Com informações da Sputnik).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: