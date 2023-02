Ataque em Homs: Irã diz que EUA são cúmplices de crimes do Estado Islâmico na Síria

Pelo menos 53 pessoas foram mortas no ataque do Daesh no sudoeste da cidade de al-Sokhna edit

ICL

PressTV - O Irã condenou o ataque brutal de sexta-feira pelo grupo terrorista Daesh na província síria central de Homs, dizendo que os Estados Unidos são cúmplices na continuação dos atos de terror no país devastado pela guerra.

"As atuais políticas e abordagens do regime americano indicam a continuação dos padrões duplos deste regime ao lidar com questões internacionais, incluindo a batalha contra o terrorismo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kan'ani, no sábado.

Ele reiterou a importância de fornecer ao governo sírio apoio internacional efetivo para ajudá-lo a combater os remanescentes do Daesh e outros grupos terroristas.

"O governo dos EUA, como um dos fundadores e apoiadores do grupo terrorista Daesh e um governo que tem presença militar ilegal em uma parte do território da Síria, é cúmplice na continuação dos crimes desse grupo e na continuação da insegurança em Síria", disse Kan'ani.

Pelo menos 53 cidadãos foram mortos no ataque do Daesh no sudoeste da cidade de al-Sokhna, no deserto a leste da cidade de Homs, na sexta-feira, informou a televisão estatal.

As vítimas incluíam 46 civis e sete soldados, disse o Dr. Walid Odeh, diretor da Autoridade Geral do Hospital Nacional de Palmyra.

O ataque de sexta-feira foi o ataque mais mortífero desde janeiro do ano passado, quando os terroristas invadiram uma prisão na cidade de Hasakeh, no nordeste da Síria, em uma tentativa de libertar companheiros Takfiris.

