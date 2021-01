Ataque mais mortal de Israel contra a Síria desde 2011 deixa 57 mortos, diz ONG

247 - Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), ONG baseada em Londres que monitora o conflito no país árabe, Israel provocou a morte de 57 pessoas em 18 locais diferentes nos maiores ataques aéreos desde 2011.

As forças israelenses alegam que bombardearam posições ligadas ao Irã e outras forças aliadas da Síria, além de instalações do governo do presidente Bashar al-Assad. As ações ocorreram nas primeiras horas de quarta-feira, noite de terça-feira no Brasil.

A agência estatal de notícias SANA afirmou que um dos locais atingidos foi a cidade de al-Bukamal, onde está o controle da fronteira com o Iraque, e por onde passa a rodovia que liga Damasco ao Iraque.

Israel realiza ataques frequentes contra a Síria para atingir posições das forças iranianas que estão em território sírio, a convite do governo local para combater grupos terroristas. Segundo os próprios militares israelenses, cerca de 500 ataques foram realizados em 2020, além das operações clandestinas, como declarou o chefe do Estado Maior, Aviv Kochavi, em dezembro do ano passado. Sobre as ações desta quarta-feira não houve comunicado oficial dos israelenses.

Nas últimas semanas, a intensidade dos ataques israelenses contra posições iranianas na Síria vem se intensificando, algo que, para analistas, tem relação com os últimos dias do mandato de Donald Trump, um aliado ferrenho do premier Benjamin Netanyahu e que sugeriu, no passado, ações militares contra Teerã, informa O Globo.

