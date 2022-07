Ataque no porto de Odessa não deve afetar exportação de grãos, diz Kremlin

No domingo, o MD russo disse que as forças navais destruíram um navio de guerra ucraniano e um armazém de Harpoons com mísseis de longo alcance de alta precisão no porto de Odessa edit

Sputnik - Um ataque russo aos alvos militares ucranianos no porto de Odessa não está relacionado a instalações usadas para exportação de grãos e não deve afetar esse processo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira.

"Isso está relacionado exclusivamente à infraestrutura militar. Isso não tem nada a ver com a infraestrutura que é usada para cumprir os acordos e exportar grãos. Portanto, isso não pode e não deve afetar de forma alguma o início do processo de embarque", disse Peskov a repórteres.

O porta-voz também enfatizou que a Rússia fez muito trabalho para concluir o acordo de grãos, mas que é muito cedo para avaliar a eficácia dos mecanismos do acordo.

No domingo, o Ministério da Defesa russo disse que as forças navais destruíram um navio de guerra ucraniano ancorado e um armazém de Harpoons fornecidos pelos EUA com mísseis de longo alcance de alta precisão no porto de Odessa.

Anteriormente, Kiev e Moscou assinaram um acordo mediado pela Turquia e pela ONU para desobstruir as exportações de grãos, alimentos e fertilizantes dos portos do Mar Negro. As entregas cessaram após o início da operação especial na Ucrânia, depois que as tropas de Kiev minaram os portos, resultando em grandes preocupações sobre uma iminente crise alimentar.

