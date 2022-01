Ataque terrorista deixa pelo menos 20 militares feridos e 5 mortos na Síria

Estado Islâmico pode ser o autor do atentado edit

Sputnik - Em decorrência de um ataque terrorista, pelo menos cinco militares morreram e outros 20 ficaram feridos.

De acordo com a mídia síria, um ônibus militar foi atacado por um grupo terrorista do Estado Islâmico aproximadamente 50 quilômetros a leste da terceira estação no deserto da Síria. Além disso, o ataque foi acompanhado por disparos de um canhão de 23 milímetros.

