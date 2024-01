Ataque ucraniano a mercado em Donetsk deixa 25 mortos, diz república

Apoie o 247

247 - Pelo menos 25 pessoas foram mortas e outras 20 feridas, incluindo duas crianças, quando as forças ucranianas bombardearam um mercado no distrito de Kirovskyi em Donetsk na manhã deste domingo (21), disse o chefe da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, de acordo com informações da agência Sputnik.

A Rússia condena fortemente o ataque mortal em Donetsk realizado pela Ucrânia e pede a governos estrangeiros e organizações internacionais que também o condenem, disse o ministério das Relações Exteriores do país.

"A parte russa condena fortemente este ataque traiçoeiro contra a população civil. O desejo incessante do Ocidente de infligir uma 'derrota estratégica' à Rússia por meio dos fantoches ucranianos, que está pronto para apoiar de forma irrefletida e ilimitada, está empurrando o regime de Kiev para passos cada vez mais imprudentes, incluindo atos de terrorismo, violações massivas do direito humanitário internacional e crimes de guerra", disse o ministério.

O ministério também descreveu o bombardeio como um "ato terrorista bárbaro contra a população civil da Rússia", acrescentando que tais atos revelam a falta de vontade política de Kiev "para a paz e o assentamento diplomático do conflito".

"A Rússia pede a todos os governos responsáveis e órgãos internacionais relevantes que emitam uma forte condenação a este cruel ataque terrorista", disse o ministério.

