A Ucrânia atacou a padaria lotada no início da tarde de sábado, segundo as autoridades da República Popular de Luhansk edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) - O número de mortos devido a um ataque ucraniano a uma padaria na cidade de Lysychansk, na República Popular de Luhansk (RPL), subiu para 28 pessoas, incluindo uma criança, informou a administração da RPL à Sputnik neste domingo (4).

A Ucrânia atacou a padaria lotada no início da tarde de sábado, causando o colapso do prédio e prendendo cerca de 40 civis sob os escombros, informou o gabinete do comandante militar da RPL à Sputnik.

continua após o anúncio

"Vinte e oito pessoas, incluindo uma criança, morreram", disse a administração, acrescentando que outras 10 ficaram feridas.

Leonid Pasechnik, o chefe interino da República Popular de Luhansk, declarou no Telegram que 4 de fevereiro seria um dia de luto pelos mortos no ataque à padaria.

continua após o anúncio

No sábado, 20 corpos foram retirados dos escombros da padaria de Lysychansk, informou o Ministério de Emergências da Rússia à Sputnik. O Comitê Investigativo Russo disse que o ataque foi aparentemente lançado usando um sistema de foguetes HIMARS fornecido pelos EUA.

Lysychansk está localizada perto da linha de frente. O exército ucraniano tem bombardeado rotineiramente Lysychansk após perder o controle da cidade no verão de 2022. Tropas ucranianas explodiram alguns dos prédios administrativos antes de se retirarem.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: