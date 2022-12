Ataque ucraniano contra base de bombardeiros nucleares na Rússia mata 3 militares, diz Moscou

A base Engels-2, a 800 km da fronteira ucraniana e a 180 km de Moscou, é a principal de bombardeiros com capacidade nuclear da Rússia edit

247 - O Ministério da Defesa da Rússia comunicou nesta segunda-feira (26) que três militares morreram em consequência de um ataque ucraniano frustrado de drone à base aérea russa de Engels-2, próxima a Saratov, na região do Volga, informou a mídia russa. Kiev não comentou o ataque.

A base, a 800 km da fronteira ucraniana e a 180 km de Moscou, é a principal de bombardeiros com capacidade nuclear da Rússia. Este é o segundo ataque à base de Engels-2 no mês.

O drone foi derrubado, informou a mídia russa. As agências relevantes estão investigando o incidente no aeródromo, disse o governador do Oblast de Saratov, Roman Busargin, nesta segunda-feira (26).

Ele acrescentou que “não houve emergências nas áreas residenciais da cidade” e que nenhuma infraestrutura civil foi danificada. Também estendeu suas condolências às famílias dos militares, dizendo que o governo lhes dará assistência. (Com informações da CNN International).

