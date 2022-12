A última rodada de ataques com foguetes e artilharia teria como alvo a infraestrutura civil, incluindo um mercado edit

RT - Pelo menos seis pessoas foram mortas depois que a cidade de Donetsk foi atacada por forças ucranianas na terça-feira, afirmou seu prefeito. O número total de feridos ainda está sendo determinado. Mísseis atingiram vários prédios civis, causando incêndios e fumaça densa que se espalhou pela cidade.

De acordo com o prefeito de Donetsk, Aleksey Kulemzin, as forças de Kiev atingiram um centro comercial, um mercado, a Donbass Arena, um palácio esportivo, vários shopping centers, uma rodoviária, prédios residenciais, uma catedral e o escritório do promotor local.

“Existem enormes colunas de fumaça preta acima do centro de Donetsk, que são visíveis de vários distritos”, escreveu Kulemzin, acrescentando que o centro de negócios está pegando fogo, assim como vários veículos e barracas nas áreas visadas.

Ele observou que o bombardeio da cidade estava em andamento e instou os civis a procurarem abrigo.

Os ataques ocorreram um dia depois que as forças de Kiev causaram a morte de pelo menos quatro civis em um grande bombardeio de artilharia e ataque com foguetes em áreas residenciais em Donetsk. O Centro Conjunto de Controle e Coordenação (JCCC) local informou que pelo menos três edifícios foram danificados no ataque, que descreve como “crimes de guerra” cometidos pelo governo ucraniano. Ele também observou que as forças de Kiev usaram lançadores de foguetes Grad BM-21, bem como projéteis de artilharia de calibre soviético e da OTAN.

Donetsk tem sofrido ataques de artilharia pesada e mísseis das forças ucranianas quase diariamente desde que a Rússia lançou sua campanha militar contra Kiev no final de fevereiro. Antes disso, a cidade sofreu combates de baixa intensidade e bombardeios ocasionais do exército ucraniano desde 2014, quando as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk rejeitaram o governo em Kiev após o golpe de Maidan.

Neste outono, as duas repúblicas, juntamente com as regiões de Kherson e Zaporozhye, se juntaram formalmente à Rússia depois de votar de forma esmagadora a favor da mudança em referendos.

