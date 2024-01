"Ataquem o Irã agora", diz senador republicano após ação militar contra base dos EUA na Jordânia

Segundo o senador Lindsey Graham, os ataques contra as tropas norte-americanas no Oriente Médio “vão continuar” edit

247 - Os EUA deveriam agredir o Irã como forma de retaliação pela morte de três soldados norte-americanos num ataque de drone na Jordânia neste domingo (29), disse o senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, informa o RT.

“A administração Biden pode eliminar todos os representantes iranianos que quiser, mas isso não impedirá a agressão iraniana”, comentou o legislador num comunicado. “Peço à Administração Biden que ataque alvos importantes dentro do Irã, não apenas como retaliação pela morte das nossas forças, mas como um impedimento contra futuras agressões”, sublinhou.

Segundo Graham, as autoridades iranianas só compreenderão “pela força” e, portanto, “até que paguem um preço” com a destruição das suas infra-estruturas e a morte dos seus funcionários, “os ataques contra as tropas americanas continuarão”. "Ataquem o Irão agora. Acertem com força", enfatizou.

