Apoie o 247

ICL

Sputnik - Quanto mais nacionalistas ucranianos bombardeiam a região de Kherson, mais seus habitantes exigem um referendo, disse à Sputnik o vice-chefe da administração regional, Kirill Stremousov.

"As pessoas odeiam [Vladimir] Zelensky e seu regime. Quanto mais os nazistas atiram na região de Kherson, mais as pessoas exigem um referendo e mais apoiadores querem que a região se torne parte da Federação da Rússia", disse Stremousov.

Segundo ele, todas as declarações do lado ucraniano em favor do retorno do controle sobre a região de Kherson são suas "emoções e reflexões sem sentido".

Durante a operação militar especial, as Forças Armadas russas assumiram o controle de Kherson e da parte Azov da região de Zaporijia, ocupando grandes cidades como Kherson, Melitopol e Berdyansk e isolando a Ucrânia do mar de Azov.

Com isso, novas administrações foram formadas em ambas as regiões, com a implementação de canais de TV e estações de rádio russos e a reativação das relações comerciais e de transporte com a Crimeia. As regiões já anunciaram planos para se tornarem parte da Rússia.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.