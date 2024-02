Ataques de Israel a Lula são cortina de fumaça para nova ofensiva contra Gaza, avalia o Itamaraty

Israel já anunciou que pretende intensificar seus ataques em Rafah, na fronteira com o Egito. Segundo a ONU, a ofensiva deverá acabar com as condições de vida na região edit

247 - Durante viagem à África neste domingo (18), o presidente Lula (PT) causou alvoroço no governo israelense ao comparar o genocídio palestino promovido por Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro da Israel, ao massacre de Hitler contra os judeus. Após a declaração, o governo de Israel chegou a declarar Lula 'persona non grata' no país até que seja feita uma retratação, em uma demonstração do nível de irritação causado pela fala do mandatário brasileiro.

No entanto, no Ministério das Relações Exteriores a avaliação é de que Netanyahu está usando o episódio para desviar a atenção da nova ofensiva preparada e já anunciada por Israel contra os palestinos, desta vez mirando a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. "Um integrante do governo afirma que a fala de Lula 'não foi um deslize'. O entendimento é que o presidente tem concepções muito firmes sobre o que está acontecendo em Gaza e acredita que a situação para a população palestina vai piorar com a ofensiva terrestre sobre Rafah", relata reportagem do jornal O Globo.

O chefe de assuntos humanitários das Organização das Nações Unidas (ONU), Martin Griffiths, já disse que uma invasão por terra em Rafah seria um “massacre”. Na avaliação de assessores do Itamaraty, o ataque deverá acabar com as condições de vida na região. "A declaração do ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, de que Lula é 'persona non grata' no país até que peça desculpas, foi considerada no Itamaraty como uma tentativa de tirar o foco dos ataques contra Rafah. Há ainda a avaliação que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu usa todos os artifícios para tentar unificar a sociedade israelense", diz o texto.

