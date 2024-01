Ataques de outubro contra Israel podem ser classificados como crimes contra a humanidade, dizem especialistas da ONU

Apoie o 247

Sputnik - A violência física e sexual cometida contra civis israelenses durante os ataques de 7 de outubro pode configurar crimes contra a humanidade, afirmaram dois especialistas da ONU na segunda-feira.

"Esses atos constituem violações graves do direito internacional, caracterizando crimes de guerra, que, dadas a quantidade de vítimas e a extensa premeditação e planejamento dos ataques, também podem ser qualificados como crimes contra a humanidade", afirmaram os especialistas em um comunicado divulgado pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).

Os especialistas afirmaram que há alegações de que pessoas foram queimadas vivas em suas casas ou abrigos antiaéreos, enquanto algumas vítimas foram decapitadas, mutiladas, ou ambas, e muitos corpos encontrados no local apresentavam sinais de tortura física.

"As alegações de tortura sexual incluem estupros e estupros coletivos, agressões sexuais, mutilações e tiros nas áreas genitais. Corpos de mulheres foram encontrados com suas roupas puxadas até a cintura, com calcinhas removidas, rasgadas ou manchadas de sangue", dizia o comunicado.

Não há "circunstâncias" que justifiquem a perpetração de tais atos, e "reconhecer e documentar o dano causado, e a busca por justiça são passos vitais em direção à paz", afirmou o comunicado.

Os especialistas disseram que já enviaram uma carta formal às autoridades palestinas, com cópias para as autoridades de Gaza e para o governo israelense, pedindo que abordem a questão. O documento foi assinado pela relatora especial da ONU sobre tortura, Alice Jill Edwards, e pelo relator especial sobre execuções extrajudiciais, Morris Tidball-Binz.

Em 7 de outubro de 2023, o movimento palestino Hamas lançou um grande ataque de foguetes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, enquanto seus combatentes ultrapassaram a fronteira, abrindo fogo contra militares e civis. Como resultado, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 foram sequestradas. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e realizou uma incursão terrestre na enclave palestina com o objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Até agora, mais de 23.000 pessoas foram mortas em Gaza como resultado dos ataques israelenses, afirmaram as autoridades locais.

Em 24 de novembro, o Catar intermediou um acordo entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo temporário e a troca de alguns prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro.

