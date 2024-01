Ataques dos EUA e Reino Unido deixaram cinco mortos e seis feridos no Iêmen, diz porta-voz

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques aéreos contra posições do movimento rebelde Ansar Allah, também conhecido como Houthis, no Iêmen, na noite de ontem (11). A ofensiva resultou na morte de cinco iemenitas e deixou outros seis feridos, conforme relatado pelo porta-voz das Forças Armadas do Iêmen, de acordo com a PressTV.

O porta-voz, o General Saree, descreveu a ação como uma "agressão criminosa" e destacou que Washington e Londres são totalmente responsáveis pelo ato de agressão aberta. Em uma transmissão ao vivo realizada na sexta-feira a partir da capital Sana’a, ele afirmou: “A agressão americana e britânica contra nosso país não ficará sem resposta e sem punição. Os Estados Unidos e o Reino Unido carregam total responsabilidade por essa agressão criminosa.”

continua após o anúncio

O General Saree enfatizou que as forças iemenitas detectarão e atacarão as fontes dos ataques por terra e mar, além de continuarem bloqueando a passagem de navios vinculados a Israel no Mar Vermelho e no Mar Arábico.

Segundo informações, os ataques consistiram em 73 bombardeios que atingiram diversas regiões do Iêmen, incluindo a capital Sana’a e as províncias de Hudaydah, Ta’izz, Hajjah e Sa’ada.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: