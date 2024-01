Ataques israelenses a prédios residenciais em Gaza matam 45 palestinos

Apoie o 247

247 - Aviões militares israelenses realizaram novos ataques aéreos a edifícios residenciais na Cidade de Gaza, matando pelo menos 45 palestinos, informa a PressTV.

Citando testemunhas oculares, a agência de notícias palestina WAFA relatou na segunda-feira que 25 civis foram mortos e vários outros ficaram feridos em um ataque aéreo israelense à casa da família Hamada no bairro de al-Tuffah, a leste da Cidade de Gaza.

Outro relato afirmou que aviões israelenses tinham como alvo uma casa no distrito de Sabra, na Cidade de Gaza, matando pelo menos 20 pessoas, na maioria crianças e mulheres, e ferindo várias outras.

Enquanto isso, aviões de guerra israelenses lançaram ataques aéreos no campo de refugiados de Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza.

A artilharia de ocupação também visou as proximidades de um edifício residencial em Khan Yunis, no sul de Gaza.

Israel iniciou a guerra genocida na sitiada Gaza em 7 de outubro, após o movimento de resistência palestino Hamas realizar uma operação contra o regime ocupante em retaliação por suas atrocidades intensificadas contra o povo palestino.

No entanto, mais de 116 dias após o início da agressão, o regime de Tel Aviv não conseguiu alcançar seus objetivos na Faixa de Gaza, apesar de matar pelo menos 26.637 palestinos, na maioria mulheres e crianças, e ferir outros 65.387.

Em uma decisão provisória de emergência na última sexta-feira, o principal tribunal da ONU ordenou a Israel que evitasse o genocídio contra os palestinos em Gaza.

O Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) com sede em Haia disse que Israel deve "tomar todas as medidas ao seu alcance" para limitar a morte e a destruição causadas por sua ofensiva, prevenir e punir o incitamento ao genocídio e garantir o acesso à ajuda humanitária.

