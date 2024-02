Ataques israelenses matam 10 palestinos que esperavam ajuda humanitária em Gaza

Apoie o 247

(Sputnik) - Pelo menos 10 pessoas foram mortas e outras 15 ficaram feridas como resultado de ataques israelenses na Faixa de Gaza, informou a agência de notícias palestina WAFA nesta segunda-feira (26).

O relatório indicou que o exército israelense utilizou drones e artilharia para atacar civis na estrada costeira localizada a oeste da Cidade de Gaza, que estavam à espera de caminhões de ajuda vindos do sul da Faixa de Gaza.

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um grande ataque de foguetes contra Israel a partir de Gaza e violou a fronteira, matando 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240 outras, segundo Tel Aviv. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Até o momento, pelo menos 29.606 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza, disseram as autoridades locais.

