Atentado contra secretário de segurança da Cidade do México termina com mortos e detidos

Agência Sputnik - Atentado com arma de grosso calibre contra o secretário da Segurança Cidadã da Cidade do México, Omar García Harfuch, deixou pessoas mortas e feridas na capital mexicana.

O ataque se deu por volta das 6h38 no horário local (8h38 em Brasília) com uma arma Barrett calibre .50, que é considerada por alguns como o rifle mais poderoso do mundo.

O atentado ocorreu em Lomas de Chapultepec, na capital Cidade do México, e logo foi seguido pela chegada de policiais, publicou o portal Infobae.

De acordo com publicação no Twitter da prefeita da cidade, Claudia Sheinbaum, houve mortos durante a ação.

Ainda não foram divulgados os nomes das vítimas nem a identidade dos autores foi determinada, apesar de muitos terem sido presos, de acordo com a prefeita.

De acordo com o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, o ataque foi fruto do "trabalho que se está levando a cabo" para manter a segurança pública na capital do país, segundo vídeo de coletiva publicado no Twitter.

Nas últimas semanas, Omar García Harfuch, junto com os policiais sob sua autoridade, realizaram diversas operações de apreensão de drogas e armas de grosso calibre utilizadas pelo crime organizado no país.

