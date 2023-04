Atentado em café de São Petersburgo mata correspondente de guerra russo e deixa feridos (vídeos)

Apoie o 247

ICL

Sputnik — Uma bomba colocada em um café da segunda maior cidade da Rússia provocou 17 vítimas, incluindo a morte de Maksim Fomin, ex-miliciano independentista de Donbass e famoso correspondente de guerra russo.

Neste domingo (2) ocorreu uma explosão em um café de São Petersburgo, matando uma pessoa e ferindo outras 16, informa o Ministério do Interior da Rússia.

A vítima mortal foi Maksim Fomin (mais conhecido como Vladlen Tatarsky), ex-miliciano independentista da região de Donbass e famoso correspondente de guerra russo.

“Às 18h13 [12h13, no horário de Brasília], a polícia do distrito de Vasileostrovsky recebeu a informação de que havia ocorrido uma explosão em um café na rua Universitetskaya Naberezhnaya, 25. Como resultado da ocorrência, uma pessoa morreu, era o correspondente militar Vladlen Tatarsky. Dezesseis pessoas ficaram feridas e estão sendo examinadas por médicos”, explicou um comunicado do Ministério do Interior.

A declaração refere que a liderança e um grupo de funcionários da Direção Principal do Ministério do Interior, policiais e dos serviços de emergência de São Petersburgo se dirigiram ao local do incidente.

Conforme informou a fonte da Sputnik nos serviços de emergência, o explosivo foi provavelmente colocado no café por uma das visitantes; não houve incêndio a seguir à explosão. O dispositivo explosivo teria sido trazido por uma mulher.

“Havia uma caixa com uma estatueta, um presente para Tatarsky", disse a fonte.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.