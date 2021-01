Atentados suicidas em Bagdá deixam ao menos 28 mortos e dezenas de feridos (vídeo)

Sputnik - Pelo menos 28 pessoas morreram e outras 73 ficaram feridas em um duplo ataque suicida na capital iraquiana, Bagdá. Os ataques ocorreram no mercado de Bab Al-Sharqi e na praça at-Tayaran.

Uma fonte dos serviços de segurança informou à Sputnik que os locais da explosão estão cercados. A entrada na área da Zona Verde de Bagdá, onde se localizam embaixadas estrangeiras e prédios governamentais, está fechada.

Estes dois locais estão muito próximos um do outro. O bairro de Bab Al-Sharqi abrange a praça at-Tayaran, no centro de Bagdá. Um dos vídeos mostra que as pessoas ouviram a primeira explosão no mercado, depois algo explodiu perto delas e todos começaram a correr.

A fonte contou que as ambulâncias acorreram aos locais das explosões para transportarem os mortos e feridos aos hospitais. Segundo a polícia, o número de mortos pode aumentar, já que alguns dos feridos estavam em estado crítico.

O ministério relatou que primeiro homem-bomba chegou ao mercado e declarou se sentir doente, para que as pessoas se reunissem em torno dele. Quando uma multidão se reuniu perto, ele então detonou os explosivos.

As explosões ocorreram no mercado Bab Al-Sharqi, no centro de Bagdá e em uma praça próxima. Além das vítimas, há danos materiais.

Por enquanto, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelos ataques.

A situação no Iraque ficou mais tensa no final de 2019, quando os Estados Unidos acusaram o grupo paramilitar Kataib Hezbollah de ter atacado uma base militar americana perto da cidade iraquiana de Kirkuk. Como retaliação, os EUA lançaram um ataque contra as forças do grupo, matando mais de 20 combatentes.

Veja o momento exato do atentado.

The very moment of the suicide bombing in Baghdad, horrifying pic.twitter.com/NmSk9FNIgd — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 21, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais