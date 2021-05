Atirador abre fogo e deixa mortos e feridos em pátio de trens nos EUA

Tiroteio aconteceu nas imediações de um pátio ferroviário em San Jose, na Califórnia, e teria deixado ao menos seisvitimas fatais, de acordo com a imprensa local. Segundo a polícia, o suspeito morreu no local edit

Sputnik - Um tiroteio perto de um pátio ferroviário em San Jose, na Califórnia, na manhã desta quarta-feira (26), terminou com múltiplas fatalidades. O suposto atirador está morto, confirmou um porta-voz do xerife do condado de Santa Clara.

A polícia respondeu a um tiroteio na área da avenida Younger e da rua San Pedro, em San Jose, anunciou o gabinete do xerife do condado de Santa Clara, mais cedo. Em seguida, ele confirmou que o atirador foi neutralizado.

​O atirador foi abatido.

As autoridades até agora não forneceram uma atualização oficial sobre feridos e mortos, embora tenham confirmado as informações do Mercury News, que indicou que "várias" pessoas morreram como resultado do incidente.

​Várias pessoas foram mortas perto de um pátio de metrô leve em San Jose, Califórnia. O atirador foi abatido e não há mais ameaça, confirma o prefeito.

O prefeito Sam Licardo escreveu em uma rede social que o tiroteio aconteceu em uma instalação da Valley Transportation Authority (VTA, na sigla em inglês), e que várias pessoas estavam sendo tratadas, pois "a situação ainda está sendo avaliada".

​Um tiroteio nas instalações do VTA na Younger St deixou várias pessoas em tratamento, mas a situação ainda está sendo avaliada. O atirador não é mais uma ameaça e a instalação foi evacuada. Vou atualizar assim que mais informações estiverem disponíveis.

Outros sites de notícias norte-americanos sugerem que o atirador vitimou seis pessoas.

​Relatórios indicam que há 6-7 fatalidades após um tiroteio no pátio do metrô de superfície VTA em San Jose, Califórnia. O atirador teria cometido suicídio.

