Atirador abre fogo e deixa um ferido em base aeronaval do EUA

Um atirador ativo foi relatado na Estação Aeronaval de Corpus Christi, localizada no estado norte-americano do Texas, informou a Reuters.

De acordo com a agência de notícias, a Marinha dos EUA já está ciente do incidente que ocorreu por volta das 6h15 (8h15 no horário de Brasília) desta quinta-feira (21).

Em um comunicado em sua página oficial no Facebook, a estação pediu para os que vivem na base, ou em suas proximidades, que fiquem dentro de casa e longe das janelas .

Segundo informações prévias, o atirador foi neutralizado e um membro das forças de segurança da Marinha dos EUA saiu ferido.

No momento, todos os portões da instalação permanecem fechados enquanto os socorristas e a polícia local estão na área.

A Universidade Texas A&M, localizada nas proximidades, pediu que os estudantes no campus permanecessem em ambientes fechados , informou a Reuters.

