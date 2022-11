Atirador abre fogo em boate gay nos EUA e deixa cinco mortos e 18 feridos

Apoie o 247

247 - Um atirador abriu fogo em uma boate LGBTQIA+ no Colorado, Estados Unidos, deixando cinco mortos e 18 feridos, entre eles o suspeito de cometer o ato criminoso. O atentado ocorreu no Club Q, uma casa noturna localizada na cidade de Colorado Springs, ao sul de Denver.

Em nota, os dirigentes da casa noturna afirmaram que o suspeito foi detido por frequentadores do local. “Nós do Club Q estamos arrasados com o ataque sem sentido à nossa comunidade. Nossas rezas e pensamentos estão com todas as vítimas e suas famílias e amigos. Agradecemos a reação veloz de consumidores heróis que conseguiram controlar o atirador e colocar um fim no ataque", diz a nota, segundo o G1.

