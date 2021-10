Atirador abre fogo em estádio durante jogo de futebol americano e fere 4 pessoas

Troteio ocorreu durante os minutos finais de um jogo de futebol americano entre equipes escolares realizado no estádio Ladd-Peebles, na cidade de Mobile, no estado do Alabama, nos EUA edit

Sputnik - O tiroteio ocorreu na noite desta sexta-feira (15) nos Estados Unidos durante os minutos finais de um jogo de futebol americano entre equipes escolares.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas depois que alguém começou a atirar durante um jogo de futebol americano no estádio Ladd-Peebles, na cidade de Mobile, no estado do Alabama (EUA), conforme a mídia local.

Os vídeos do incidente, divulgados nas redes, mostram pessoas fugindo do local.

​A situação dos tiros nas arquibancadas durante o jogo Vigor vs Williamson foi resolvida.

O tiroteio ocorreu às 22h00 no horário local (24h00 no horário de Brasília) durante os minutos finais do jogo entre as equipes das escolas secundárias de Vigor e Williamson.

"Vários feridos foram relatados e as vítimas foram transferidas para um hospital. Um indivíduo foi hospitalizado com um ferimento potencialmente mortal", disse a Polícia de Mobile.

​Assista: Este é o momento na transmissão do jogo MCPSS entre Williamson e Vigor quando tiros foram disparados na bancada do estádio Ladd-Peebles. O locutor é ouvido dizendo aos fãs para "se protegerem" enquanto as pessoas correm para o campo e pelo estádio.

A identidade do atirador ou a motivação do ataque não são ainda conhecidas.

Devido ao incidente, a partida foi adiada. A data e o local do evento esportivo serão anunciados posteriormente. Em 2019, outro tiroteio ocorreu no mesmo estádio, que resultou em nove feridos. Após este ataque, detectores de metal foram instalados no local.

