Atirador do Dia da Independência cogitou outro ataque, diz polícia

RT - O atirador em massa do Dia da Independência dos EUA, Robert Crimo , "contemplou seriamente" um segundo ataque, disse a polícia na quarta-feira. Por fim, o atirador decidiu que “não havia pensado o suficiente” nisso.

Crimo foi acusado na terça-feira de sete acusações de assassinato em primeiro grau e ordenado detido sem fiança na quarta-feira. Dois dias antes, ele foi preso após uma caçada de horas de duração, que começou quando ele supostamente abriu fogo de um telhado em um desfile lotado de 4 de julho em Highland Park, Illinois.

Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, o porta-voz da Força-Tarefa de Crimes Graves do Condado de Lake, Chris Covelli, disse que, durante a caçada, Crimo dirigiu até Madison, Wisconsin, onde “contemplou seriamente” atacar outra celebração do Dia da Independência.

Crimo, que Covelli disse ter uma arma de fogo e cerca de 60 cartuchos de munição no carro, decidiu não seguir adiante porque “não havia pensado ou pesquisado o suficiente sobre isso”.

Acredita-se que o atirador tenha passado várias semanas planejando o ataque ao Highland Park. Depois de disparar 70 tiros no desfile e descartar sua arma, a polícia diz que ele escapou do local vestido com roupas femininas e fugiu para a casa de sua mãe, onde pegou o carro dela e evitou a polícia. Ele acabou sendo parado e capturado, a oito quilômetros do local do ataque.

Crimo era conhecido da polícia, que havia respondido a uma ligação de um familiar em 2019 dizendo que o então adolescente tinha uma coleção de facas e “iria matar todo mundo”. Nenhum de seus familiares apresentou uma queixa formal, no entanto, e Covelli disse na terça-feira que os policiais “não tinham nenhuma causa provável” para prender o jovem.

Descrito como um “rapper, cantor, compositor, ator e diretor” em sua página do IMDB, Crimo se apresentou sob o nome Awake the Rapper. Muitos de seus vídeos, que já foram removidos do YouTube, supostamente incluíam imagens violentas e referências a tiroteios em escolas, embora parentes afirmem que ele não mostrou sinais de ser violento.

Apesar do fato de os policiais terem confiscado facas de Crimo, ele ainda recebeu uma licença de porte de arma, que seu pai co-assinou. Covelli disse na terça-feira que "não havia base suficiente para estabelecer um perigo claro e presente e negar" seu pedido de permissão, e que o rifle que ele usou para disparar no desfile foi comprado legalmente em Illinois, um estado com alguns dos mais rigorosos dos EUA. leis de armas, incluindo verificações de antecedentes rigorosas.

Os promotores provavelmente aplicarão “dezenas” de acusações adicionais a Crimo, disse o procurador do estado de Lake County, Eric Rinehart, na terça-feira. Na quarta-feira, Covelli afirmou que a polícia ainda não apurou um motivo por trás dos assassinatos.

