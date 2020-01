Atirador é reportado em Ottawa; polícia canadense relata haver 'muitos feridos'

O tiroteio deixou muitos feridos e ocorreu a apenas um quilômetro da Colina do Parlamento que abriga os edifícios do Parlamento do Canadá edit

Agência Sputnik - De acordo com o Departamento da Polícia de Ottawa, o tiroteio deixou muitos feridos e ocorreu a apenas um quilômetro da Colina do Parlamento que abriga os edifícios do Parlamento do Canadá.

Segundo paramédicos, citados pelo canal CTV News, três pessoas baleadas foram enviadas para hospital em estado grave.