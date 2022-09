Atirador vestido de suástica mata 15 em escola na Rússia

Apoie o 247

MOSCOU (Reuters) - Um atirador com uma suástica em sua camiseta matou 15 pessoas, incluindo 11 crianças, e feriu 24 em uma escola na Rússia nesta segunda-feira antes de cometer suicídio, disseram investigadores.

O agressor, um homem de trinta e poucos anos que foi nomeado pelas autoridades como Artem Kazantsev, matou dois seguranças e depois abriu fogo contra alunos e professores de uma escola em Izhevsk, onde ele havia sido aluno.

O Comitê de Investigação da Rússia, que lida com grandes crimes, disse que está investigando suspeitas de ligações neonazistas do agressor.

"Os investigadores... estão realizando uma busca em sua residência e estudando a personalidade do agressor, suas opiniões e o ambiente ao redor", disse o comitê em comunicado. "Estão sendo feitas verificações sobre adesão às visões neofascistas e ideologia nazista."

Os investigadores divulgaram um vídeo mostrando o corpo do homem deitado em uma sala de aula com móveis derrubados e papéis espalhados no chão manchado de sangue. Ele estava vestido todo de preto, com uma suástica vermelha em um círculo desenhado em sua camiseta.

O Comitê de Investigação disse que das 24 pessoas feridas, todas, exceto duas, são crianças. O governador regional, Alexander Brechalov, disse o agressor foi registrado em um centro de tratamento "psiconeurológico".

Os investigadores disseram que o homem estava armado com duas pistolas e uma grande quantidade de munição.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o presidente Vladimir Putin "lamenta profundamente" as mortes. Ele descreveu o incidente como "um ato terrorista de uma pessoa que aparentemente pertence a uma organização ou grupo neofascista".

A Rússia tem registrado vários tiroteios em escolas nos últimos anos.

Em maio de 2021, um atirador adolescente matou sete crianças e dois adultos na cidade de Kazan. Em abril de 2022, um homem armado matou duas crianças e uma professora em um jardim de infância na região de Ulyanovsk antes de cometer suicídio.

