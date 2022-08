Atiradores de elite israelenses matam adolescente e deixam 2 jovens feridos

Apoie o 247

Sputnik - As forças israelenses, na tarde de terça-feira (9), mataram a tiros um adolescente palestino e feriram outros dois na cidade de Hebron, no sul da Cisjordânia, segundo a mídia palestina.

A agência de notícias Wafa informou que o adolescente Mo'men Yassin Jaber, de 17 anos, faleceu em razão dos ferimentos graves após ser atingido por tiros de militares israelenses durante confrontos no centro de Hebron.

Mo'men Yassin Jaber foi atingido por uma bala explosiva que perfurou o seu coração. Ele foi levado às pressas para a unidade de terapia intensiva do hospital Al-Ahli, onde os médicos tentaram ressuscitá-lo, mas sem sucesso.

O Ministério apontou que a outra vítima, que permaneceu não identificada, sofreu ferimentos por arma de fogo na artéria femoral. Ele passou por cirurgia e está estável. Testemunhas disseram que franco-atiradores israelenses posicionados em telhados na área também atingiram um menor de 15 anos tiros no pé.

Enquanto isso, tropas israelenses no posto de controle na entrada do bairro de Tal Rumedia, na cidade de Hebron, agrediram uma mulher por filmá-los enquanto agrediam um menor. Ela foi levada para um hospital para tratamento.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) não comentaram o assunto, segundo informações do jornal The Times of Israel. A publicação enfatiza que, perto do local do confronto, dois colonos israelenses ficaram levemente feridos após palestinos atirarem pedras em seus veículos.

Cessar-fogo no domingo

Os confrontos em Hebron ocorreram horas depois que três palestinos armados foram mortos durante uma operação antiterrorista israelense na cidade de Nablus, na Cisjordânia. Durante a operação, Ibrahim Nabulsi, um agente das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, foi morto.

As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa são uma coalizão de grupos armados associados ao partido governista Fatah, da Autoridade Palestina. O grupo promove ataques conjuntos com a Jihad Islâmica Palestina na Cisjordânia.

Os soldados de Israel usaram mísseis contra o prédio Ibrahim Nabulsi. Após confirmar que Nabulsi foi morto, as tropas encontraram um grande número de artefatos explosivos e outras armas em sua residência.

De acordo com o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, três palestinos foram mortos e 40 ficaram feridos e pelo menos quatro estavam em estado crítico durante esta operação.

A operação ocorreu menos de 48 horas depois que Israel e a Autoridade Palestina chegaram a um cessar-fogo após três dias de conflito armado dentro e ao redor da Faixa de Gaza. O acordo mediado pelo Egito encerrou um conflito de três dias.

No domingo (7), o Ministério da Saúde palestino informou que o número de mortos em resultado dos ataques aéreos israelenses em Gaza era de 41, indicando que entre as vítimas estão 15 crianças e quatro mulheres. Ao todo, foram 311 os feridos.

As Forças de Defesa de Israel lançaram a operação Amanhecer contra o movimento Jihad Islâmica na Faixa de Gaza na sexta-feira (5), realizando ataques com mísseis, inicialmente matando dez pessoas e ferindo mais de 50.

