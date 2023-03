Atividade industrial da China surpreende com crescimento mais rápido em uma década

Apoie o 247

Reuters - A atividade manufatureira da China expandiu no ritmo mais rápido em mais de uma década em fevereiro, mostrou um índice oficial nesta quarta-feira (1), superando as expectativas à medida que a produção aumentou após o levantamento das restrições da covid-19 no final do ano passado.

A segunda maior economia do mundo tinha registrado um de seus piores anos em quase meio século em 2022 devido aos rígidos bloqueios da covid. As restrições foram suspensas abruptamente em dezembro, quando o Omicron, altamente transmissível, se espalhou pelo país.

Os mercados globais comemoraram a grande surpresa do crescimento chinês o início de 2023 com as ações asiáticas e o dólar australiano revertendo as perdas anteriores, o iuan offshore se recuperando e o petróleo subindo, com os investidores adotando uma visão mais otimista sobre as perspectivas econômicas da China.

As empresas aceleraram a retomada do trabalho e da produção, pois o efeito das políticas de estabilização econômica foi sentido pelo setor enquanto o impacto do covid-19 diminuiu.

A fabricação de móveis, produtos de metal e equipamentos de máquinas elétricas teve grandes melhorias, com índices de produção e novos pedidos nessas indústrias acima de 60,0.

A atividade de serviços também continuou a crescer com melhorias nos setores de transporte e alojamento.

Na sexta-feira, o banco central da China disse que a economia doméstica deve se recuperar em geral em 2023, embora o ambiente externo permaneça "severo e complexo".

