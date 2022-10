Ativistas jogam sopa de tomate em Girassóis de Van Gogh e se colam na parede

"Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura do que com o planeta e com a vida das pessoas" disse uma das ativistas edit

247 - Duas ativistas do grupo Just Stop Oil jogaram um pacote de sopa de tomate em "Girassóis", um dos principais quadros do pintor holandês Vincent Van Gogh, como meio de chamar atenção e pressionar o governo do Reino Unido a decretar o fim do uso de combustíveis fósseis.

Nas imagens que circulam na rede e divulgadas também pelo grupo, duas jovens jogam a sopa no quadro e imediatamente passam cola nas mãos e se grudam na parede da National Gallery, em Londres, onde o quadro é exposto de 1889.

"Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura do que com o planeta e com a vida das pessoas" disse uma das ativistas após questionar se a arte valeria mais que a vida.

🚨Reino Unido 🇬🇧: O grupo de ativistas ambientalistas “Just Stop oil” jogou tomate em um quando do pintor Van Gogh que está em exposição em Londres. pic.twitter.com/kPtvypIQxz — Ivan Kleber (@lordivan22) October 14, 2022

