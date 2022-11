Ativistas lançam campanha contra candidatura de Biden à reeleição

Apoie o 247

RT - Um grupo de arrecadação de fundos de esquerda lançou uma campanha exigindo que o Partido Democrata administre outra pessoa em vez do presidente Joe Biden em 2024. Citando o baixo índice de aprovação de Biden e o risco de uma vitória republicana sobre o titular, o grupo quer um candidato mais progressista para inaugurar “mudanças sistêmicas”.

A RootsAction arrecadou fundos para Biden em 2020, depois de apoiar o senador progressista Bernie Sanders nas primárias do Partido Democrata e anteriormente na campanha de Sanders em 2016.

“Embora eu aprecie as muitas coisas boas que Biden propôs – especificamente, o alívio da dívida estudantil e o Plano de Resgate Americano – não estou confiante de que Joe Biden seja o líder que precisamos para nos levar para o próximo mandato”, Sherry, representante do estado de New Hampshire . Frost disse em um comunicado no site da RootsAction na quarta-feira.

Frost citou “a disfunção fatal em nossa economia” e a proximidade de Biden com “o complexo militar-industrial e a oligarquia” como fatores por trás de seu apoio à campanha 'Don't Run Joe'.

“Não devemos apostar no baixo índice de aprovação de Joe Biden”, dizia um anúncio digital da RootsAction. Outro disse que é necessário um novo candidato para “dar aos democratas uma chance de lutar” contra o GOP em 2024.

As pesquisas confirmam a mensagem do grupo. O índice de aprovação de Biden caiu para 36% em julho, e uma pesquisa Reuters/Ipsos colocou esse número em 39% na segunda-feira, um dia antes das eleições de meio de mandato. Essa mesma pesquisa descobriu que dois terços dos eleitores de meio de mandato não querem que Biden busque um segundo mandato.

Apesar das pesquisas sombrias de Biden, seu partido superou as expectativas nas eleições de meio de mandato e desafiou as previsões de uma “onda vermelha”. Os republicanos devem retomar a Câmara dos Deputados, mas o controle do Senado ainda está em disputa, já que Nevada e Arizona contam as cédulas e a Geórgia segue para um segundo turno em dezembro.

Biden, que completará 82 anos em 2024, disse nesta quarta-feira que sua “intenção” era concorrer novamente e que faria um anúncio sobre o assunto no ano que vem. Embora ele tenha acrescentado que “todo mundo quer que eu concorra”, vários democratas proeminentes – incluindo o senador da Virgínia Ocidental Joe Manchin e a deputada de Nova York Alexandria Ocasio-Cortez – protegeram suas apostas e estão retendo seus endossos.

Quem assumir a indicação democrata em 2024 pode acabar concorrendo contra o ex-presidente Donald Trump, que prometeu nesta semana fazer um “anúncio muito grande” em 15 de novembro.

