Ativistas lançam sopa de legumes em obra de Van Gogh, em Roma

Apoie o 247

ICL

247 - Ativistas fizeram uma nova ação usando obras de arte como alvo de protestos. Nesta sexta-feira (4), quatro membros do movimento ambientalista Ultima Generazione lançaram sopa de legumes na obra "Il Seminatore (O semeador)" (1988), de Van Gogh, que está exposta no Palazzo Bonaparte, em Roma. A reportagem é do portal G1.

Segundo a imprensa internacional, seguranças agiram imediatamente, fechando as salas de exposições e retirando os visitantes. A obra estava protegida em uma caixa de vidro. De acordo com o jornal Corriere Della Sera, a equipe de curadoria da exposição informou, inicialmente, que "por enquanto, podemos dizer que a obra não foi danificada".

O manifesto dos ativistas era contra o uso do carvão e as consequências das mudanças climáticas.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.