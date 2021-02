Ativistas nos EUA oferecerão maconha de graça a quem se vacinar contra a covid-19

247 - Um grupo de ativistas anunciou neste mês que pretende distribuir pequenas quantidades da droga a adultos em locais de vacinação na cidade assim que a imunização estiver disponível para uma parcela maior da população. Por enquanto, as doses da vacina ainda estão restritas a grupos prioritários. A reportagem é do portal BBC Brasil.

A campanha, apelidada de "Joints for Jabs" (Baseados por Vacinas), é uma iniciativa do grupo DC Marijuana Justice (DCMJ), que luta pela ampliação da legalização da maconha, informa a reportagem.

Segundo o DCMJ, o objetivo é celebrar a "ocasião histórica" representada pela imunização que pode dar fim à pandemia, agradecer às pessoas por se vacinarem e encorajar mais gente a receber a sua dose, além de chamar a atenção para os esforços do grupo.

A maconha foi legalizada para uso recreativo e medicinal no Alasca, Califórnia, Colorado, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Vermont e Washington, bem como no Distrito de Colúmbia, nas Ilhas Mariana do Norte e em Guam. Continua proibida em Idaho, Nebraska e Dakota do Sul.

