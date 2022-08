Ativistas pela paz e intelectuais lançam no Brasil movimento contra a Otan

Apoie o 247

247 - Ativistas pela paz e intelectuais brasileiros e latino-americanos lançam neste sábado (20) uma campanha contra a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

O ato de lançamento, que será feito em modo virtual e transmitido pelas redes sociais neste sábado (20), às 15h00, contará com a presença de Socorro Gomes, presidente do Conselho Mundial da Paz, o escritor José Luiz Del Roio, ex-senador na Itália, o professor Carlos Casanueva, da Universidade Bolivariana de Caracas e promotor internacional da campanha Não à Otan, e Afonso Magalhães, membro da direção do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal. A mediação será do professor João Claudio Platenik Pitillo, doutor em História pela Unirio.

