Atualidades dolorosas mostram falha da democracia norte-americana, avalia mídia chinesa

Rádio Internacional da China - Em seu discurso de tomada de posse feito em 20 de janeiro de 2021, o líder norte-americano prometeu vencer a COVID-19 e unir o país em divisão. Seus compromissos trouxeram esperança ao povo norte-americano, que acabou de sofrer com o incidente do Capitólio e do surto da pandemia.

Um ano depois, a pandemia voltou a varrer os EUA, junto com a alta da inflação e a agravação da polarização política no país... Um recente levantamento da agência Gallup mostra que a taxa de aprovação do líder norte-americano caiu de 57%, há um ano, para 40%.

A julgar pelo combate à pandemia nos EUA, apesar do aumento significativo da vacinação da população, o surto das variantes Delta e Ômicron mostra que a Casa Branca não está bem preparada para responder à nova situação.

A ver com o desempenho econômico, os habitantes carentes do país estão sofrendo com a pressão mais forte da inflação. Além disso, a polarização e a separação política têm sido uma dor de cabeça para a administração norte-americana. Sob a “política de veto”, vários projetos de lei sobre a melhoria do padrão de vida da população se tornaram ferramentas para as disputas interpartidárias.

Adicionalmente, as relações exteriores dos EUA também não obtiveram resultados satisfatórios. Por exemplo, neste último ano, as tropas norte-americanas se retiraram do Afeganistão sem comunicar seus aliados, causando crises humanitárias no país asiático.

Em comparação com seu antecessor, muitas pessoas depositaram esperança no atual presidente norte-americano. Porém, as circunstâncias nos EUA mostram que o país teve poucas mudanças positivas no último ano.

Em resumo, a situação foi um resultado predestinado da falha do sistema democrático norte-americano. A “política de veto” e a “política do dinheiro” estão penetrando todo o processo de eleição, legislação e administração.

Em seu discurso de tomada de posse no início de 2021, o líder norte-americano disse que sua eleição “não foi uma vitória de si próprio, mas uma vitória da causa da democracia”. Os fatos, porém, acabaram por comprovar que tudo não foi o fracasso de um candidato, mas sim, o fracasso da democracia de estilo norte-americano.

