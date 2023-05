Audiência com primeiro-ministro foi fator determinante para ida de Lula à coroação de Charles III

Lula foi um dos seis chefes de Estado convidados para bilateral com premiê britânico edit

247 - Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, a previsão inicial era de que o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, representasse o presidente na cerimônia de posse do Rei Charles III. Mas o convite do premiê britânico, Rishi Sunak, a uma audiência foi determinante para a viagem do presidente brasileiro ao Reino Unido.

Lula foi um dos seis líderes convidados pelo premiê britânico. Além dele, Sunak recebeu o presidente de Ruanda, Paul Kagame, o emir do Catar, Tamim bin Hammad, e os primeiros-ministros da Nova Zelândia, Chris Hipikins, da Austrália, Anthony Albanese, e a de Bangladesh, Sheikh Hasina, os três últimos integrantes da Commonwealth, a comunidade de nações que reúne, majoritariamente, países que formaram o império britânico no passado.

Lula se reuniu por cerca de 50 minutos com Sunak em Downing Street, sede do governo britânico, em Londres, na sexta-feira (5), ocasião em que conversou sobre o comércio internacional e temas ligados à conjuntura política internacional.

