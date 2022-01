Aumentando comércio e desenvolvimento asiático, China revela plano para melhorar redes de transporte até 2025

A China divulgou um plano que descreve as principais metas para o desenvolvimento da rede de transporte no 14º período do Plano Quinquenal (2021-2025) edit

Xinhua - A China divulgou um plano que descreve as principais metas para o desenvolvimento da rede de transporte no 14º período do Plano Quinquenal (2021-2025).

As ferrovias de alta velocidade se estenderão para um comprimento total de 50.000 quilômetros em 2025, acima dos 38.000 quilômetros em 2020, e as de 250 km devem cobrir 95% das cidades com população acima de 500.000, de acordo com o documento divulgado pelo Conselho de Estado.

O país terá 165.000 quilômetros de ferrovias em 2025, contra 146.000 quilômetros cinco anos antes; mais de 270 aeroportos civis, contra 241; 10.000 quilômetros de linhas de metrô nas cidades, contra 6.600 quilômetros; 190.000 quilômetros de vias expressas, contra 161.000 quilômetros; e 18.500 quilômetros de vias navegáveis ​​interiores de alto nível, acima dos 16.100 quilômetros.

O sistema de transporte também será mais verde. As cidades verão 72% dos ônibus funcionando com novas energias, uma melhoria de 66,2%, e a intensidade de emissão de dióxido de carbono do setor de transporte será reduzida em 5%.

O principal objetivo é alcançar o desenvolvimento integrado em 2025, com avanços tangíveis na transformação inteligente e verde do sistema de transporte, de acordo com o plano.

Olhando para 2035, o plano visa construir “círculos 1-2-3” para viagens de passageiros e transporte de mercadorias.

Isso significa que o tempo de viagem dentro das cidades e aglomerados de cidades e entre as metrópoles será reduzido para uma hora, duas horas e três horas, respectivamente. Será possível que o correio enviado por serviços expressos seja entregue em tão pouco tempo quanto um dia na China, dois dias quando enviado para países vizinhos e três dias quando enviado para as principais cidades do mundo.

Em 2025, a segurança do transporte de grãos, energia e minério nos principais canais terá uma garantia mais forte, e as cadeias logísticas internacionais estarão mais protegidas, de acordo com o plano.

A conectividade internacional também será melhorada, disse o plano, especificando esforços para melhorar a infraestrutura de transporte com os países vizinhos, impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade das rotas de trem de carga China-Europa e construir uma "Rota da Seda Aérea", entre outros.