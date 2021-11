Aumento de casos de Covid-19 faz Nova Iorque entrar em estado de emergência

Apoie o 247

247 - A governadora de Nova York, Kathy Hochul, emitiu uma declaração de "emergência de desastre" nesta sexta-feira (26), em função do aumento de casos e internações por Covid-19, além do surgimento da variante ômicron, descoberta na África do Sul e classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "de preocupação".

"Continuamos a ver sinais de alerta de picos de covid neste inverno e, embora a nova variante ômicron ainda não tenha sido detectada no estado de Nova York, ela está chegando", postou a prefeita no Twitter.

De acordo com a agência de notícias Bloomberg, Hochul assinou uma ordem executiva permitindo que o departamento de saúde limite a realização de procedimentos não essenciais e não urgentes em hospitais e possa adquirir suprimentos mais rapidamente. A medida entra em vigor no dia 3 de dezembro.

Kathy Hochul também ressaltou que a situação poderia ser evitada se as pessoas se vacinassem contra a Covid-19.

