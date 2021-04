Aumento de tropas da OTAN na Ucrânia exigirá 'medidas adicionais' da parte russa, diz Kremlin

"Certamente, esse desenvolvimento do cenário [presença de militares dos EUA na Ucrânia] levaria a um futuro aumento de tensões perto das fronteiras russa", declarou o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov edit

Sputnik - Porta-voz do presidente russo revelou que aumento da atividade militar norte-americana na Ucrânia exigirá da Rússia "medidas adicionais" para garantir a segurança do país.

Na sexta-feira (2), o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, afirmou que a presença de militares dos Estados Unidos na Ucrânia exigirá a tomada de medidas adicionais pela Rússia para garantir a segurança nacional do país.

"Certamente, esse desenvolvimento do cenário [presença de militares dos EUA na Ucrânia] levaria a um futuro aumento de tensões perto das fronteiras russas. Claro, isso exigirá medidas adicionais do lado da Rússia para garantir sua segurança", declarou Peskov aos jornalistas.

Respondendo à pergunta de que medidas se trata, o porta-voz do presidente da Rússia disse que poderiam ser "todas as que forem necessárias".

Anteriormente, o Departamento do Estado dos EUA acusou a Rússia de ações "desestabilizadoras" na Ucrânia. Além disso, depois das negociações do ministro da Defesa ucraniano Andrei Taran com o chefe do Pentágono Lloyd Austin, o ministério afirmou que Washington apoiará Kiev "em caso de escalada da agressão russa".

O lado norte-americano confirmou seu apoio ao aumento do potencial militar da Ucrânia e recordou que desde 2015 os EUA alocaram à Ucrânia mais de US$ 2 bilhões (R$ 11 bilhões) de ajuda na esfera de segurança.

