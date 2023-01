Ausência de governo Meloni na posse de Lula gera polêmica

Apoie o 247

ICL

(ANSA) - O deputado ítalo-brasileiro Fabio Porta, membro do Partido Democrático (PD) eleito na América do Sul, criticou nesta segunda-feira (2) o governo da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, por não ter enviado nenhum representante oficial para participar da posse do novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.



"O Brasil, uma das maiores democracias do mundo e o país com maior número de descendentes de italianos, celebrou ontem com cerimônia solene e grande manifestação popular a posse de seu novo presidente", escreveu Porta.



Segundo ele, "foram 73 delegações estrangeiras, com a presença de 17 chefes de Estado", mas "o único grande país europeu que não enviou nenhum governo membro foi a Itália".



"Pela Europa, estiveram presentes a enviada especial da União Europeia, comissária Elisa Ferreira, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e o rei da Espanha, Felipe VI; a França enviou o vice-chanceler Olivier Becht, enquanto que o Reino Unido foi representado pela secretária de Estado do Ambiente, Therese Coffey", enfatizou Porta.



De acordo com ele, a ausência de um membro do governo italiano representa "um sinal de pouca atenção ao Brasil e à comunidade mais ampla que vive naquele país, um indício de uma visão míope e limitada do atual governo no plano internacional e no relacionamento com nossas comunidades que vivem no mundo".



"Quero esperar que este seja um episódio isolado e que as instituições italianas, em todos os níveis, possam em breve recuperar adequada e oportunamente a relação estratégica com o maior país da América Latina onde vivem mais de 35 milhões de nossos descendentes", concluiu Porta.



Além do deputado ítalo-brasileiro, a responsável das Relações Exteriores do PD, Lia Quartapelle, também criticou a ausência de representantes do governo italiano na cerimônia em Brasília, onde Lula recebeu a faixa presidencial e assumiu, de fato, o poder.



"A Itália foi a única ausente da posse de Lula no Brasil.



Alemanha e Portugal estiveram presentes com o presidente, Espanha com o rei. Preguiça, esquecimento ou intenção de marcar distância ideológica? Meloni, no entanto, faz nosso país parece ruim", escreveu ela no Twitter, comentando a declaração de Porta.



Ontem (1º), Lula foi empossado no Congresso Nacional e assumiu o terceiro mandato como presidente do Brasil. Seu vice, Geraldo Alckmin, também assinou a posse. (ANSA).

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.