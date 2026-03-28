Austrália anuncia medidas para garantir oferta de combustível

247 - A Austrália prepara um conjunto de medidas emergenciais para reforçar a segurança do abastecimento de combustível em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio. O plano inclui a possibilidade de garantir ou até subsidiar compras realizadas por empresas privadas no mercado internacional, diante da crescente incerteza sobre a oferta global.

Segundo informações anunciadas pelo primeiro-ministro Anthony Albanese neste sábado, o governo utilizará a agência pública Export Finance Australia para oferecer garantias financeiras a carregamentos de combustível. As medidas devem ser formalizadas por meio de emendas à Lei de Financiamento e Seguro de Exportações, com apresentação prevista para a próxima segunda-feira.

Ao detalhar a iniciativa, Albanese destacou os riscos enfrentados pelo setor privado diante da volatilidade internacional. “Em termos simples, há o risco de que uma empresa privada compre um carregamento de combustível a preços mais altos devido à grande incerteza causada pela guerra no Oriente Médio”, afirmou. Ele acrescentou: “Trata-se de mitigar esse risco para que haja mais oferta aqui.”

A preocupação do governo ocorre em um momento em que sinais de escassez já começam a surgir no país. Centenas de postos de combustíveis relatam dificuldades de abastecimento, enquanto setores estratégicos, como agricultura e mineração, também enfrentam impactos. Apesar disso, o primeiro-ministro sustenta que o fornecimento segue garantido no curto prazo.

O cenário internacional tem pressionado os preços. O petróleo do tipo Brent crude oil permanece acima de US$ 100 por barril nas últimas semanas, refletindo a instabilidade provocada pelo conflito. A situação pode se agravar ainda mais com a possibilidade de o governo do Irã impor tarifas de trânsito no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de escoamento de petróleo, que tem operado com restrições durante a guerra.

Para coordenar a resposta à crise, o governo australiano criou uma força-tarefa liderada pela ex-reguladora de energia Anthea Harris. Paralelamente, autoridades já adotaram medidas adicionais, como a flexibilização das exigências obrigatórias de estoques de combustível para grandes importadores e refinarias, além de ajustes nos mecanismos de apoio vinculados aos serviços de segurança energética.

O pacote em elaboração reflete a preocupação crescente com a estabilidade do abastecimento em um cenário global cada vez mais volátil, no qual fatores geopolíticos continuam a influenciar diretamente o custo e a disponibilidade de energia.