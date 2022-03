Austrália impõe sanções "aos propagandistas e fornecedores de desinformação" da Rússia

Apoie o 247

247 - O governo da Austrália informou nesta terça-feira (8) que passará a punir notícias falsas que tentem "legitimar a invasão não provocada e injustificada da Rússia" à Ucrânia.

"O direcionamento de propaganda e desinformação é um dos últimos passos no trabalho da Austrália com parceiros internacionais para impor um alto preço aos responsáveis ​​e cúmplices da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Juntamente com parceiros, expulsaremos a Rússia de nossas economias, cadeias de suprimentos e ondas de rádio", declara o governo local.

Leia nota emitida pelo governo da Austrália:

O governo australiano está impondo novas sanções aos propagandistas e fornecedores de desinformação de Moscou, que estão tentando legitimar a invasão não provocada e injustificada da Rússia com narrativas falsas como a “desnazificação” da Ucrânia.

Esta nova rodada de sanções imporá sanções financeiras direcionadas às Forças Armadas da Federação Russa e sanções financeiras direcionadas e proibições de viagem contra mais seis comandantes militares russos seniores responsáveis ​​​​pela implementação de ataques navais, terrestres e aéreos à Ucrânia. Na semana passada, a Austrália também impôs sanções financeiras direcionadas a mais 11 instituições financeiras de importância econômica para a Rússia, incluindo o Banco Central da Rússia.

A invasão da Ucrânia pela Rússia foi acompanhada por uma ampla campanha de desinformação, tanto na Rússia quanto internacionalmente. Tragicamente para a Rússia, o presidente Putin calou vozes independentes e trancou os russos comuns em um mundo caracterizado por mentiras e desinformação.

A adição de sanções aos responsáveis ​​por essa tática insidiosa reconhece o poderoso impacto que a desinformação e a propaganda podem ter em conflito.

O governo australiano está sancionando 10 pessoas de interesse estratégico para a Rússia por seu papel em encorajar a hostilidade contra a Ucrânia e promover propaganda pró-Kremlin para legitimar a invasão da Rússia.

Isso inclui conduzir e divulgar narrativas falsas sobre a “desnazificação” da Ucrânia, fazer alegações errôneas de genocídio contra russos étnicos no leste da Ucrânia e promover o reconhecimento da chamada República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk como independentes.

O governo australiano continua trabalhando com plataformas digitais como Facebook, Twitter e Google para tomar medidas para suspender a disseminação de conteúdo gerado pela mídia estatal russa na Austrália. A SBS e a Foxtel já anunciaram a suspensão da transmissão do Russia Today e da NTV.

Nossa designação das Forças Armadas Russas abrange as Forças Terrestres Russas, Marinha Russa e Forças Aeroespaciais Russas, bem como as Tropas de Mísseis Estratégicos e as Tropas Aerotransportadas Russas, e tem o efeito de proibir a exportação de mercadorias da Austrália para todos os militares russos. Comercial. As Forças Armadas russas são diretamente responsáveis ​​por minar a soberania e integridade territorial da Ucrânia e centenas de mortes de civis.

Com nossos parceiros globais, trabalharemos coletivamente para remover a capacidade da Rússia de continuar financiando sua guerra visando seus bancos mais importantes, incluindo aqueles críticos para seu setor de defesa.

A Austrália e seus parceiros continuarão a impor custos à guerra flagrante, ilegal e completamente injustificada da Rússia contra a Ucrânia. Apelamos novamente à Rússia para que retire imediatamente as suas forças militares da Ucrânia.

