Austrália recupera cápsula radioativa que caiu de caminhão

A cápsula de Césio-137, perdida há mais de duas semanas, foi descoberta, por acaso, com equipamento de detecção especializado que captou a radiação edit

Apoie o 247

ICL

SYDNEY (Reuters) - Autoridades australianas encontraram nesta quarta-feira uma cápsula radioativa menor que uma moeda que havia sido perdida, depois de uma busca de quase uma semana envolvendo cerca de 100 pessoas ao longo de um trecho de 1.400 quilômetros de rodovia, disseram autoridades.

A cápsula de Césio-137 perdida em trânsito há mais de duas semanas foi descoberta quando um veículo viajando a 70 km por hora com equipamento de detecção especializado captou a radiação, segundo autoridades do Estado da Austrália Ocidental.

A equipe de busca então usou equipamento de detecção portátil para encontrar a cápsula, que estava localizada a cerca de 2 metros da beira da estrada em uma área remota longe de qualquer comunidade, acrescentaram.

A cápsula radioativa fazia parte de um medidor usado para medir a densidade do minério de ferro da mina Gudai-Darri da Rio Tinto na remota região de Kimberley no Estado. O medidor estava sendo levado para uma instalação nos subúrbios da capital do Estado, Perth - uma distância maior que o comprimento da Grã-Bretanha.

As pessoas foram instruídas a ficar a pelo menos cinco metros de distância se avistassem a cápsula, porque a exposição poderia provocar queimaduras ou doenças causadas pela radiação. No entanto, acreditava-se que passar por ela era um risco relativamente baixo, semelhante a fazer um raio-X.

O ministro dos Serviços de Emergência da Austrália Ocidental, Stephen Dawson, disse que a descoberta foi um "resultado extraordinário" após uma busca envolvendo o departamento de resposta a emergências do Estado, autoridades de defesa e especialistas em radiação.

“Quando você considera o escopo da área de busca, localizar este objeto foi um desafio monumental, os grupos de busca literalmente encontraram agulha no palheiro”, afirmou ele.

Uma zona de exclusão de 20 metros foi montada ao redor da cápsula enquanto os membros da força de defesa a verificavam por meio de um número de série.

A cápsula de prata, com 6 mm de diâmetro e 8 mm de comprimento, contém Césio-137 que emite radiação igual a 10 raios-X por hora.

Autoridades disseram que a cápsula aparentemente caiu de um caminhão durante o transporte e ficou na beira da estrada, acrescentando que é improvável que haja contaminação na área.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.