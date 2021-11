Áustria confirma lockdown para não vacinados

Apoie o 247

Clube de Economia

(ANSA) - O chanceler da Áustria, Alexander Schallenberg, confirmou neste domingo (14) o início de um lockdown de 10 dias no país apenas para pessoas que não tenham sido vacinadas contra a Covid-19.

A medida entra em vigor nesta segunda-feira (15), em meio à explosão dos novos casos de coronavírus no país, que tem 63,40% de sua população totalmente imunizada, de acordo com o portal Our World in Data.

Esse índice está abaixo da média da União Europeia (66,16%) e de países vizinhos, como Itália (72,51%) e Alemanha (66,91%). "A situação é séria, não tomamos essa medida com o coração leve, mas, infelizmente, ela é necessária", declarou Schallenberg.

PUBLICIDADE

De segunda-feira em diante, pessoas a partir de 12 anos que não tenham se vacinado ou se curado recentemente da Covid não poderão sair de casa a não ser por motivos essenciais, como comprar comida, se exercitar ou buscar tratamento médico.

Para garantir o cumprimento das regras, as autoridades austríacas vão promover checagens aleatórias ao longo dos próximos 10 dias. Já a capital Viena vai começar a vacinar crianças entre cinco e 11 anos de idade, e mais de 5 mil agendamentos já foram feitos.

PUBLICIDADE

No entanto, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ainda não recomendou a aplicação de nenhum imunizante para essa faixa etária.

A Áustria contabiliza quase 950 mil casos de Covid desde o início da pandemia, sendo cerca de 175 mil (18,4%) somente nos últimos 28 dias, e 11.706 óbitos. O país ainda bateu recorde de contágios na última semana, com 52.906 em sete dias, além de 145 mortes, cifra mais alta desde o início de maio.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: