Autores de atentado a bomba no Paquistão devem pagar o preço, diz Chancelaria chinesa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internaconal da China - Um ônibus escolar do Instituto Confúcio da Universidade de Karachi, no sul do Paquistão, sofreu um atentado a bomba na tarde do dia 26, mantando três professores chineses e deixando um professor chinês ferido. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China manifestou hoje (27) veemente condenação e enorme indignação pelo atentado que deixou também perdas humanas da parte paquistanesa.

Segundo o porta-voz, a Chancelaria chinesa e a Embaixada da China no Paquistão iniciaram imediatamente o mecanismo de emergência para tratar do assunto. O assessor do chanceler chinês, Wu Jianghao, enviou uma mensagem para o embaixador do Paquistão na China, pedindo que a parte paquistanesa investigue completamente o atentado e puna rigorosamente os criminosos. Além disso, a parte chinesa espera que o governo paquistanês tome medidas eficazes para garantir a segurança dos chineses no país e não deixe que casos semelhantes aconteçam novamente.

“O sangue dos chineses não pode ser derramado em vão e os autores devem pagar o preço”, completou o porta-voz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na noite do dia 26, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, foi à Embaixada da China no país para manifestar condolências e disse que o governo vai investigar profundamente o atentado e punir os autores rigorosamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE