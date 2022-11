"Autores deste ataque vil serão desmascarados", diz Erdogan sobre explosão que matou 6 pessoas em Istambul

Apoie o 247

RFI - A explosão ocorreu por volta das 16h20 (10h20 pelo horário de Brasília), quando muita gente ocupava uma rua popular de caminhadas aos fins de semana para moradores de Istambul e turistas. Menos de uma hora após os eventos, o Alto Conselho Audiovisual da Turquia (RTUK) proibiu a imprensa de transmitir imagens da cena.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciou um "ataque vil" que deixou "seis mortos e 53 feridos", de acordo com um último balanço. “Os autores deste ataque vil serão desmascarados. Que nossa população tenha certeza de que os responsáveis ​​serão punidos”, reafirmou o presidente na televisão, duas horas após a explosão na rua comercial de Istiklal.

"As primeiras observações dão a entender que se trata de um atentado terrorista", disse Erdogan aos jornalistas, acrescentando que "um homem e uma mulher estariam envolvidos", sem dar mais detalhes.

Depois da explosão, circularam rumores de que poderia ter se tratado de um atentado suicida, mas sem nenhuma prova ou confirmação.

Segundo um cinegrafista da AFP que esteve no local, a polícia estabeleceu um amplo cordão de isolamento para impedir o acesso à área atingida por medo de uma segunda explosão. Forças de segurança bloqueiam todo o acesso ao local nesse momento.

Explosão ensurdecedora

“Eu estava a 50-55 metros de distância, de repente ouvi o som de uma explosão. Vi três ou quatro pessoas no chão”, disse uma testemunha, Cemal Denizci, 57 anos, à AFP. “As pessoas estavam correndo em pânico. O barulho era enorme. Havia fumaça preta. O som era tão alto, quase ensurdecedor”, relatou.

A área foi completamente evacuada de pedestres. A polícia isolou o acesso à rua Istiklal e vias adjacentes, e helicópteros sobrevoaram o centro da cidade, onde várias sirenes soaram. Famílias com crianças nos braços tentavam fugir. No bairro vizinho de Galata, muitas lojas fecharam as portas.

De acordo com imagens postadas nas redes sociais, a explosão foi acompanhada de chamas e pôde ser ouvida de longe. Um movimento de pânico foi desencadeado a seguir, com pessoas correndo em todas as direções. Uma grande cratera preta é visível nestas imagens, juntamente com vários corpos caídos nas proximidades.

Não é a primeira vez que Istambul é atingida por um ataque como esse. A rua Itstiqlal já havia sido alvo no passado, durante uma série de ataques ocorridos em 2015-2016. Reivindicados em parte pelo grupo jihadista Estado Islâmico, esses ataques deixaram quase 500 mortos e mais de 2.000 feridos.

"As tentativas de afundar a Turquia e a nação turca no terror não vão atingir seu objetivo. Nem hoje nem amanhã, como tampouco ocorreu no passado", garantiu o presidente turco.

