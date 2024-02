Autoridade eleitoral da Rússia invalida candidato antiguerra

A vitória do presidente Putin é amplamente vista como certa no rígido sistema político russo edit

247 - A Comissão Eleitoral Central (CEC) da Rússia rejeitou nesta quinta-feira (8) registrar o candidato antiguerra Boris Nadezhdin para as eleições presidenciais, que devem ser vencidas pelo atual presidente, Vladimir Putin, com ampla margem.

As 95.587 assinaturas válidas em apoio a Boris Nadezhdin não são suficientes para registrá-lo como candidato à eleição presidencial, disse a CEC, conforme citado pela agência Sputnik.

Mais cedo no mesmo dia, a CEC disse que, das 60.000 assinaturas verificadas para a candidatura de Nadezhdin, o número de assinaturas reconhecidas como inautênticas foi de 9.147, o que é mais do que os 5% aceitáveis de assinaturas defeituosas.>>> SAIBA MAIS: Eleições na Rússia: candidato antiguerra sacode processo político no país

O porta-voz do remlin, Dmitry Peskov, disse na quinta-feira que Nadezhdin não atendeu aos critérios apresentados pela CEC.

“Há determinados parâmetros que devem ser cumpridos pelo candidato. E o que ouvimos hoje da CEC é um grande número de falhas nas assinaturas de apoio, a invalidade de um grande número de assinaturas, portanto este importante critério não foi cumprido. Portanto, não há nada a comentar, a CEC segue claramente as regras que são definidas para os candidatos", disse Peskov.

A vitória de Putin é amplamente vista como certa no rígido sistema político russo, mas Nadezhdin surpreendeu alguns observadores com críticas contundentes à operação militar russa na Ucrânia, algo que ele diz que acabaria.

