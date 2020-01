Autoridade iraniana revela existência de 2º avião no céu ao ser abatido Boeing ucraniano

Controladores do tráfego aéreo foram capazes de monitorar o movimento da aeronave com as forças iranianas de defesa antiaérea, declarou o vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano do Parlamento do Irã, Abu al-Fadl Mousavi Beyuki edit

Agência Sputnik - Aeronave da Qatar Airways estava sobrevoando Teerã no momento em que a defesa antiaérea do Irã lançou míssil contra o avião ucraniano, segundo autoridade iraniana.

Controladores do tráfego aéreo foram capazes de monitorar o movimento da aeronave com as forças iranianas de defesa antiaérea, declarou à Sputnik o vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano do Parlamento do Irã, Abu al-Fadl Mousavi Beyuki.

"Eles conseguiram coordenar as ações para que o avião passasse normalmente", revelou o parlamentar.

De acordo com Beyuki, os pilotos do avião da Qatar Airways viram aparentemente uma luz no céu, passando a acreditar na possibilidade de se tratar de sistemas de defesa antiaérea e vindo a solicitar informações ao controle de tráfego aéreo.

Por sua vez, o controle entrou em contato com as forças de defesa antiaérea, que autorizaram a passagem do avião.

No dia 8 de janeiro, um Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines caiu poucos minutos depois de decolar do Aeroporto Internacional Imã Khomeini em Teerã, causando a morte de todas as 176 pessoas a bordo.

Posteriormente, Teerã admitiu ter derrubado a aeronave com um míssil, ressaltando ter sido uma "falha humana".